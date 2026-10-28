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Trabzon Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu dikkat çekiyor. Bugün kapalı ve rüzgarlı bir hava hakimken, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 21 derece olacak. Dışarıya çıkacakların kalın giyinmeleri ve yanlarında şemsiye bulundurmaları önemli. Hava durumunu dikkate almak yaşamsal konforu artırıyor.

Trabzon Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'daki hava durumu 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici. Kış ayları yaklaşıyor. Trabzon’un iklim özellikleri belirgin hale geliyor. Bugün hava kapalı ve rüzgarlı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Hafif bir serinlik hissedilecek. Açık gökyüzü burada oldukça nadir. Bugünkü yoğun bulutlar, tipik iklim dinamiklerini yansıtıyor.

Trabzonlu vatandaşlar dışarıda dolaşırken hafif rüzgarı hissedecek. Kapalı hava nedeniyle güneş ışınları zayıflıyor. Dışarıda zaman geçireceklerin kalın giyinmeleri önem taşıyor. Özellikle sabah erken saatler ve akşam saatleri için bu durum belirgin. Giysilerinizi buna göre planlamanızı öneririm.

Önümüzdeki günlerde değişken hava durumu bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Cuma günü sıcaklık düşebilir. Öğle saatlerinde hafif yağış olma ihtimali yüksek. Dışarıya çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları gerekiyor. Hava durumunu göz önünde bulundurmalılar.

Hava koşulları Trabzon’da gündelik yaşamı etkileyebilir. Bireylerin dışarıda dikkatli olmaları gerekir. Ani rüzgar veya hafif yağış aniden oluşabilir. Yedek giysi ve uygun aksesuarlarla hazırlık yapmak önem taşır. Coğrafi konum nedeniyle havayı dikkate alarak hareket etmek faydalı.

Trabzon'daki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günler iklim dinamikleri ile dolu. Hava koşullarına dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük yaşamınızdaki konforu artırabilirsiniz. Havayı nasıl olacağını merak ediyorsanız Trabzon hava durumu detaylarına göz atabilirsiniz. Bu şekilde havanın neleri getireceğini daha iyi anlayabilirsiniz.

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hava durumu Trabzon
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