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Trabzon Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'daki hava durumu 28 Eylül 2026'da Karadeniz ikliminin etkisiyle çeşitlilik gösteriyor. Gün içinde sıcaklığın 20 derece civarında olduğu tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşerek serin rüzgârlar hissedilecektir. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişerek bulutlu geçecek. Dışarı çıkacakların uygun kıyafet ve yağış durumuna göre şemsiye veya yağmurluk almayı unutmamaları önemli.

Trabzon Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

28 Eylül 2026 tarihinde Trabzon'daki hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Yerel halk, "Trabzon hava durumu nasıl?" sorusunu sıkça soruyor. Hava durumu, bu dönemde değişkenlik gösterebilir. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında. Açık alanlarda vakit geçirenler, dikkate alması gereken bazı noktalar bulunuyor. Rüzgârın hızı da etkili. Güçlü esen rüzgârlar serin bir hava hissi yaratıyor.

Akşam saatlerinde beklenen hava durumu, yukarıdaki değerlerin biraz altında kalabilir. İnsanlar akşam dışarı çıkarken sıcaklık 17 dereceye düşebilir. Bu saatlerde dışarı çıkacakların uygun kıyafet seçimi önemlidir. Hafif bir ceket veya hırka iyi bir tercih olabilir. Trabzon gibi kıyı bölgelerinde akşam saatlerinde serin rüzgârlar göz önünde bulundurulmalı. Kalın giysilerin vazgeçilmez olduğunu söyleyebiliriz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç değişiklikler gösterecek. 29 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bu günler bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında belirgin bir düşüş beklenmiyor. Ancak bazen ani veya hafif yağışların olabileceği sinyalleri var. Dışarı çıkmadan önce hava durumuna göz atmak akıllıca olacaktır.

Eğer bu günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz, dikkat etmeniz gereken noktalar var. Yağışlı günlerde ıslanmamak için şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Sıkı bir mont giymek, serin rüzgârlara karşı sizi koruyacaktır. Yürüyüşe çıkmayı sevenler için uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Bu, kaygan zeminlerde rahat hareket etmenizi sağlayacaktır.

Trabzon'daki hava durumu, bu güne özel pek çok sürpriz sunuyor. Hem serin hem de yağışlı günlerde hazırlıklı olmak, gününüzü keyifli hale getirebilir. Hava durumunu takip etmek, sizi hoş sürprizlere veya olumsuz koşullara karşı hazırlayacaktır. Keyifli günler geçirmenizi dilerim!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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