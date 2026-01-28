HABER

Trabzon Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 28 Ocak 2026 tarihli hava durumu, genel olarak bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 18 derece civarında ölçülürken, gece 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %47 olacak. Rüzgar hızı ise 10.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. 29 Ocak'ta bol güneş ışığı, 30 ve 31 Ocak'ta ise bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu dönemde hava ılıman ve yağışsız geçecektir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman.

Doğukan Akbayır

Trabzon'da 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gece ise 10 derece civarında bir ısı bekleniyor. Nem oranı %47 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 10.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:36'dır. Gün batımı saati 17:33 olarak belirlenmiştir.

Trabzon'da 29 Ocak Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü bulutlu bir hava olacak. 31 Ocak Cumartesi günü de bulutlu geçmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 16-18 derece aralığında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 10-13 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızları 7-12 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya mont bulundurmak faydalı olabilir. Rüzgar hızı düşük olacak. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

