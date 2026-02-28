HABER

Trabzon Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlarla başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde yağışların azalması ve gündüz sıcaklıklarının 8 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 5 derecede kalacak. Rüzgarın hafif esmesi ve yüksek nem oranı nedeniyle dışarı çıkmadan önce su geçirmez giysi veya şemsiye almak önemli. Mart ayının ilk günlerinde de sağanak yağışlar görülebilir.

Trabzon Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlar etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yağışların azalması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 5 derece seviyelerinde kalacak. Rüzgarın güney yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

1 Mart Pazar günü hava durumu muhtemel sağanak yağışlarla devam edecek. Sıcaklıklar 8-5 derece arasında değişiklik gösterecek. 2 Mart Pazartesi günü bulutlar arasında güneşin belirmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10-4 derece civarında olacak. 3 Mart Salı günü artan bulutlar ile hava sıcaklığı 11-6 derece arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Buna uygun hazırlık yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde serinlik hissi oluşabilir. Yanınıza bir ceket almanız da faydalı olacaktır.

