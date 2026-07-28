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Trabzon Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu açık ve ılımandır. Sıcaklık 20 derece civarında, nem oranı %71 ve rüzgar hızı saatte 8 kilometre olarak ölçülmektedir. 29 Temmuz'da yağmur bekleniyor, bu nedenle dışarıda zaman geçirecekler için hazırlık yapmak önem taşıyor. Hava sıcaklıkları ilerleyen günlerde 19 ile 23 derece arasında değişiklik gösterecek. Hava durumuna göre planlarınızı düzenlemek faydalı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında. Nem oranı %71. Rüzgar hızı saatte 8 kilometre civarında. Bu durum Trabzon'daki hava hakkında net bir bilgi sunuyor. Hava açık ve ılıman.

29 Temmuz Çarşamba günü hava durumu biraz değişecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca yağmur bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 19 ile 23 derece aralığında değişecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında seyredecek. Yer yer güneşli, ardından bulutlanma yaşanacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Özellikle 29 Temmuz'daki yağışlı hava, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlık gerektiriyor. Şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar, kat kat giyinmeyi de kolaylaştıracak. Hava bulutlandığında UV ışınları azalabilir. Ancak güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önem taşımaktadır.

Trabzon'daki hava durumu 28 Temmuz 2026 Salı günü açık ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler söz konusu. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almak gerekir. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir deneyim yaşamanızı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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