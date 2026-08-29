Trabzon Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

29 Ağustos 2026 tarihinde Trabzon'un hava durumu, sıcak ve nemli bir yaz günüdür. Gün içinde sabah saatlerinde hafif bulutluluk görülüyor. Gün ortasında bulutlar azalacak. Termometreler, 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Trabzon'un deniz etkisi belirgin hissediliyor. Sıcak günlerin ardından serin akşamlar yaşanacak.

Bu havada Trabzon'un yeşil doğasında yürüyüş yapmak keyiflidir. Güneşli saatlerde deniz kenarında vakit geçirmek harika bir fırsattır. Ancak gün içerisinde hava değişimleri yaşanabilir. Beklenmeyen yağışlar dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerin hava durumu değişkenlik gösterecek gibi görünüyor. Pazar günü sıcaklık 21-23 derece arasında olacak. Cumartesiye benzer bir bulutlanma bekleniyor. Hafta başında hava biraz daha kararsız hale gelecek. Bazı günlerde ani yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar hava durumunu takip etmelidir.

Trabzon'da dikkat edilmesi gereken bir diğer husus nem oranı. Sıcaklıklar yükseldiğinde nem oranı %80'e kadar çıkabilir. Bu durum terleme ve bunaltma hissini artırabilir. Bol sıvı alımı önemlidir. Serin kıyafetler giymek faydalıdır. Gerekirse gölgede vakit geçirmek iyi bir seçim olacaktır.

Trabzon'un hava durumu yıl boyunca değişkenlik gösteriyor. Yaz ve kış aylarında bölgenin doğasına uygun bir doku oluşturuyor. Bugünkü hava durumu, hem yerel halk hem de turistler için keyifli anlar sağlıyor. Ancak önümüzdeki hava şartları, ilave hazırlıklar gerektirebilir. Güncel hava verilerini takip etmek önemlidir. Bu, Trabzon'u daha iyi tanımak için doğru bir adım olacaktır.