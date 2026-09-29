HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 29 Eylül Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 29 Eylül 2026 tarihinde değişken hava durumu bekleniyor. Sabah bulutlu, gün boyunca ise sıcak ve iç açıcı bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Önümüzdeki günler için tahminler 30 Eylül’de 18-21 derece arasında değişeceğini gösteriyor. 1 Ekim’de hafif yağış ihtimali mevcut. Dışarı çıkarken dikkatli olmak ve hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 29 Eylül Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon, 29 Eylül Salı 2026 tarihinde değişken bir hava durumu ile karşılaşacak. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava hakim olacak. Gün ilerledikçe sıcak ve iç açıcı bir havaya dönüşecek. Hava durumu tahminleri 20 derece civarında seyredeceğini gösteriyor. Akşam saatleri geldiğinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında düşecek. Güneş, kıyılara ışığını yayarak ruhumuzu canlandıracak.

Dışarı çıkmayı düşünenler için Trabzon’daki hava hoş. Sabah saatlerinde ani değişimler yaşanabilir. Hafif bir ceket almakta fayda var. Havanın değişken yapısı, akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Açık havada vakit geçiriyorsanız, bu tür önlemler keyfinizi artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu birkaç değişiklik gösterecek. 30 Eylül Çarşamba’da havanın 18 ile 21 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Sıcaklık düşmeyebilir ama yüksek nem oranı hissedecektir. Şehirde yürüyüş yapmak için ideal bir atmosfer oluşacak. Vücudunuzu güçlü tutmak adına sıvı alımınıza dikkat etmelisiniz.

1 Ekim Cuma günü hafif yağış beklentisi bulunuyor. Plan yaparken şemsiyenizi unutmayın. Trafikte yaşanabilecek sıkıntılar için önlem almak önemli. Seyahat edecekseniz, alternatif güzergahlara göz atmakta fayda vardır. Bu, olumsuz hava koşullarında güzergah değiştirmenizi sağlar.

Trabzon’un doğal güzelliklerinde vakit geçirirken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Bu, güvenliğinizi sağlayacak ve keyfinizi artıracaktır. Bugünkü hava, Trabzon için iç açıcı bir gün vadediyor. Her zaman hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların değişkenlik göstereceğini unutmayın. Bu durum, gündelik yaşamda küçük ama önemli ayarlamalar yapmamızı gerektirebilir.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 tutuklamaYazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 tutuklama
Zelenskiy: "10 bin Kuzey Kore askeri daha konuşlanacak"Zelenskiy: "10 bin Kuzey Kore askeri daha konuşlanacak"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.