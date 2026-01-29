Trabzon Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyiflidir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 11-12 derece arasında seyredecek. Nem oranı %54 olarak ölçülmektedir. Rüzgar hızı ise 7 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı saati 17:35'tir. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'daki hava durumu değişkenlik gösterecektir. 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı 18 derece civarında olacaktır. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecektir. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 16 derece civarına inecektir. Hava bulutlu ve yağışlı olacaktır. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 12 derece civarında bekleniyor. Bu günde yağmurlu bir hava öngörülmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Trabzon'da 29 Ocak Perşembe günü hava durumu oldukça hoş görünmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlamalarınızı yapmanızda fayda vardır.