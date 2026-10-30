Trabzon Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü, Trabzon'daki hava durumu değişken. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güneş ara ara çıkıyor. Ancak, gökyüzü bulutlu. Zaman zaman hafif yağmur düşmesi bekleniyor. Bu, Karadeniz ikliminin tipik bir yansıması. Deniz kenarındaki insanlar, dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almalı.

Bugünkü hava durumu nasıl? Özellikle öğleden sonra havanın serinlemesi öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont ya da hırka önerilir. Trabzon’un doğal güzelliklerinde yürüyüş yaparken, yağışlardan korunmak keyfi artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu için sıcaklıkların yükselebileceği belirtiliyor. Ortalama 21 - 24 derece arasında sıcaklıklar, hafta sonunu keyifli hale getirebilir. Ancak, yağmurlu günler de kapıda. Yerel tahminlere göre, pazar ve sonraki günlerde yoğun yağışlar bekleniyor. Uzun süre dışarıda olacakların hazırlıklı olmaları önemlidir.

Yağışlı günlerde, ıslak zemin kaygan olabilir. Dikkatli yürümek, olası kazaları önlemek için önemlidir. Araç kullananlar için görüş mesafesi düşebilir. Hızınızı ayarlayıp dikkatle seyahat etmekte fayda var.

Trabzon’un hava durumu, kıyı ve iç kesimle dağlık alanlar arasında farklılık gösterir. Bugün ve ilerleyen günlerde hava durumunu takip etmekte yarar vardır. Bu, kendinizi korumanıza yardımcı olur. Doğal güzelliklerin tadını çıkarmanızı sağlar. Mevsim geçişlerinde, iklimin çeşitliliği hazırlıklı olmanızı gerektiriyor.