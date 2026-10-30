HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu bugün 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Ara ara güneşli bir hava etkili olsa da, gökyüzü bulutlu ve hafif yağmur bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte keyifli bir hava yaşanacak. Ancak, yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilerek hazırlıklı olunması önem taşıyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve uygun giysiler tercih edilmeli.

Trabzon Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü, Trabzon'daki hava durumu değişken. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güneş ara ara çıkıyor. Ancak, gökyüzü bulutlu. Zaman zaman hafif yağmur düşmesi bekleniyor. Bu, Karadeniz ikliminin tipik bir yansıması. Deniz kenarındaki insanlar, dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almalı.

Bugünkü hava durumu nasıl? Özellikle öğleden sonra havanın serinlemesi öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont ya da hırka önerilir. Trabzon’un doğal güzelliklerinde yürüyüş yaparken, yağışlardan korunmak keyfi artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu için sıcaklıkların yükselebileceği belirtiliyor. Ortalama 21 - 24 derece arasında sıcaklıklar, hafta sonunu keyifli hale getirebilir. Ancak, yağmurlu günler de kapıda. Yerel tahminlere göre, pazar ve sonraki günlerde yoğun yağışlar bekleniyor. Uzun süre dışarıda olacakların hazırlıklı olmaları önemlidir.

Yağışlı günlerde, ıslak zemin kaygan olabilir. Dikkatli yürümek, olası kazaları önlemek için önemlidir. Araç kullananlar için görüş mesafesi düşebilir. Hızınızı ayarlayıp dikkatle seyahat etmekte fayda var.

Trabzon’un hava durumu, kıyı ve iç kesimle dağlık alanlar arasında farklılık gösterir. Bugün ve ilerleyen günlerde hava durumunu takip etmekte yarar vardır. Bu, kendinizi korumanıza yardımcı olur. Doğal güzelliklerin tadını çıkarmanızı sağlar. Mevsim geçişlerinde, iklimin çeşitliliği hazırlıklı olmanızı gerektiriyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!
Yer: Bursa... Soğuk hava deposunda yangın: Ekipler seferber oldu!Yer: Bursa... Soğuk hava deposunda yangın: Ekipler seferber oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.