HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

30 Temmuz 2026 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu yağışlı. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağışlar artacak. Gündüz sıcaklıklar 25 dereceye ulaşırken, gece sıcaklıkları 22 derece civarında olacak. Nem oranı ise %72. Gelecek günlerde bulutlu ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında ölçülüyor. Dışarıda dikkatli olmak ve uygun giysiler tercih etmek önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu yağışlı. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağış artacak. Gündüz sıcaklıkları 25 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %72 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 05:13. Gün batımı saati 19:41 olarak tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde Trabzon'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 26 derece civarında kalacak. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 27 dereceye yükselecek. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 28 derece olacak. Yüksek nem oranı devam edecek. Rüzgar hızı 8-14 km/saat arasında değişecek.

Yağışlı ve nemli hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar kullanılması da önemlidir. Yüksek nem nedeniyle terleme artacaktır. Bu nedenle bol su içerek vücut su dengesini korumak gerekir. Rüzgarlı günlerde sağlam ve rüzgar dayanıklı şemsiyeler seçilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinerek rahat bir gün geçirilebilir. Trabzon'daki bu yağışlı günlerde önlemleri almak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya'da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildiAlanya'da alevler yerleşim yerine ilerledi! Çok sayıda ev tahliye edildi
Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.