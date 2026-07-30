Trabzon Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu yağışlı. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağış artacak. Gündüz sıcaklıkları 25 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %72 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 05:13. Gün batımı saati 19:41 olarak tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde Trabzon'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 26 derece civarında kalacak. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 27 dereceye yükselecek. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 28 derece olacak. Yüksek nem oranı devam edecek. Rüzgar hızı 8-14 km/saat arasında değişecek.

Yağışlı ve nemli hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar kullanılması da önemlidir. Yüksek nem nedeniyle terleme artacaktır. Bu nedenle bol su içerek vücut su dengesini korumak gerekir. Rüzgarlı günlerde sağlam ve rüzgar dayanıklı şemsiyeler seçilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinerek rahat bir gün geçirilebilir. Trabzon'daki bu yağışlı günlerde önlemleri almak gereklidir.