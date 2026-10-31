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Trabzon Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu, 31 Ekim Cumartesi günü değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında kalırken, kıyı şeridi bulutlu. Gün içinde güneş ışıkları aktiviteleri renklendiriyor. Ancak akşam saatlerinde beklenen yağışlar ve rüzgâr, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle, şemsiye bulundurmak ve dikkatli olmak önem taşıyor. Trabzon'daki hava durumu güncel olarak takip edilmelidir.

Trabzon Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün Trabzon’da hava durumu oldukça değişken. 31 Ekim Cumartesi günü sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında oluyor. Trabzon'un kıyı şeridi bulutlarla kaplı. Güneş ışıkları gün içerisinde yaşamı renklendiriyor. Günün ilerleyen saatlerinde beklenen yağışlar gündelik aktiviteleri etkileyebilir. Bugünkü hava rahatsız edici bir soğuk değil. Bununla birlikte, hafif bir üst giyim almak akıllıca olacaktır.

Hava durumu açısından Trabzon’un coğrafi konumu değişken koşullara yatkındır. Özellikle sahil kesimlerinde rüzgâr sıkça görülür. Bu rüzgâr, gün boyunca hissedilen sıcaklığı değiştirebilir. Bugün rüzgârın hafif esmesi bekleniyor. Bu durum, deniz kenarında yürüyüş yapanlar için hoş bir serinlik sağlayabilir. Ancak akşam saatlerinde artması muhtemel yağışlar, açık alan etkinliklerini etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkatle izlenmelidir. Pazartesi gününden itibaren sıcaklık biraz daha düşecektir. Yağışlı havanın etkisi artabilir. Uzun vadeli tahminler, hafta içinde sıcaklıkların 16-19 derece arasında olacağını gösteriyor. Açık havada vakit geçirenlerin, şemsiye bulundurmaları önerilmektedir. Kıyısal bölgelerde rüzgârın artacağı öngörülüyor. Ağaç altında durmaktan kaçınmak akıllıca olacaktır.

Trabzon’da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde dikkatli davranmak gerekecek. Gün içerisinde güneşli ama değişken bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde olası yağışlar ve rüzgâr nedeniyle dikkatli olmak faydalıdır. Trabzon'daki hava durumunu izlemek, sade bir yaşam için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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