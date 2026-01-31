HABER

Trabzon Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve ılıman olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 7.7 derece civarında olacak. Nem oranı %57 düzeyinde. Özellikle dışarıda yağmura hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun kıyafetler ve ayakkabılar tercih edilmeli. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur riski mevcut, bu nedenle seyahat edenlerin yol koşullarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Taner Şahin

Trabzon'da, 31 Ocak 2026 Cumartesi, hava durumu yağışlı ve ılıman olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 11 ile 15 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 7.7 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %57 düzeyinde, rüzgar hızı ise saatte 11.4 kilometre olacak. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı saati ise 17:38 olarak belirlendi.

Bugünkü hava durumu, dışarıda yağmura hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Havada hissedilen soğuk, insanların rahat hissetmelerini zorlaştırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Şubat Pazar günü serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar o gün 9 ile 14 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise kısa süreli sağanak yağışlar olabilir. O gün sıcaklıklar 8 ile 18 derece arasında olacak.

Bu dönemde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve buzlanma riski mevcut. Yüksek kesimlere seyahat edecekler dikkatli olmalı. Yol koşullarını önceden kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Trabzon'da bugünkü hava durumu yağışlı ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda uygun kıyafet ve ayakkabılar giymek önemli. Ayrıca, yüksek kesimlere seyahat edenler yol durumunu mutlaka kontrol etmelidir.

hava durumu Trabzon
