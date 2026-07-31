Trabzon Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma. Trabzon’da hava durumu oldukça bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı 1-2 km/s civarında. Yağış ihtimali düşük. Ancak gün boyunca zaman zaman hafif yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 26-27 derece olacak. Zaman zaman hafif yağış bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 27-28 dereceye çıkacak. Hava kısmen güneşli olacak.

Bu dönemde nem oranı yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlarken bu durumu dikkate almak faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda uygun giysiler bulundurmak da yararlı olacaktır.