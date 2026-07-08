Trabzon’da trafik kazası: 7 Arap turist yaralı

Kaza, bugün saat 12.15 sıralarında Taşkıran Mahallesi Merkez Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde aynı aileden Arap turistlerin bulunduğu sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yol kenarında duran araca arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre Aziz Ahmed Alyami (52) ile Wad Aziz (22), Khadijah Abas (58), Saud Aziz (9), Majed Aziz (12), Raghad Majed (18) ve Rashed Aziz Alyami (15) yaralandı. Ambulanslarla Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Khadijah Abas Alyami’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA