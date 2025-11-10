HABER

Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde ziyaretçi yoğunluğu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşkte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde ziyaretçi yoğunluğu

Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde konağa sabah saatlerinde gelen ziyaretçiler, Atatürk'ün kişisel eşyalarının yer aldığı mekanı görmek için yoğunluk oluşturdu.

Bugüne özel ücretsiz giriş yapılabilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi himayesindeki köşk, tarihi mobilyaları, porselenleri, halıları ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla ziyaretçilerini ağırladı.

Köşkü ailesiyle ziyaret eden Özgür Öztürk, AA muhabirine, çocuklarına Atatürk sevgisini aşılamak için bu tür mekanlara sık sık gittiklerini söyledi.

Cumhuriyeti ileriye taşıma hedefinde ilerlediklerini anlatan Öztürk, "Büyük Önder Atatürk, ülkemizi kurtarıp bizlere armağan etmiştir. Bizler de bu yükü üzerimize aldık ileriye doğru yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Okullardaki ara tatili fırsat bilip İzmir'den Trabzon'a gezmeye geldiklerini belirten Süleyman Akın da, "Atatürk Köşkü'nü duymuştuk. Buraya ilk defa geldik, tüylerim diken diken. Atatürk'ümüzü çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

Gülden Akın ise İzmir'den özellikle köşkü gezmeye geldiklerini, Atatürk'ün anılarının yer aldığı bir mekanı gezmekten dolayı heyecan duyduğunu dile getirdi.

Çocuklarıyla köşkü ziyaret ettiğini aktaran Gülşen Üstün ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün buraya gelip burayı özgürce gezebilmeyi Atatürk'e borçluyuz. Duygusalım, çünkü ölüm yıl dönümü. Bir önceki gelişimde de 29 Ekim'i kutlamıştık. Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde özgürüz. Bu çok önemli ve anlamlı. Üç kızım var onları da özgür ve hür büyütebiliyorsam bunu da ona borçluyuz. Ona minnet duyuyoruz. Atatürk bizimle yaşayacak ve benden çocuklarıma miras kalacak."

Trabzon daki Atatürk Köşkü nde ziyaretçi yoğunluğu 1

Trabzon daki Atatürk Köşkü nde ziyaretçi yoğunluğu 2

Trabzon daki Atatürk Köşkü nde ziyaretçi yoğunluğu 3

Trabzon daki Atatürk Köşkü nde ziyaretçi yoğunluğu 4

Trabzon daki Atatürk Köşkü nde ziyaretçi yoğunluğu 5Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ortahisar atatürk köşkü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
