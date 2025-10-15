Hız sınırındaki yüzde 10'luk tolerans kalkıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Bu hafta TBMM'de görüşülecek olan trafik cezalarıyla ilgili yeni düzenleme hakkında birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Özellikle hız cezalarındaki yüzden 10'luk tolerans payının düzenlemeyle kaldırılacağı yönündeki iddialarla ilgili resmi kurumdan açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik cezalarındaki değişikliklerle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

"Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” şeklindeki haber ve iddialar GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır.

Bu kapsamda;

Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR❗️

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."