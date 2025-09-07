Trafik cezası itirazı nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet'ten yapılır mı? Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği

Araç sürücülerine, yolculara ya da yayalara uygulanan trafik cezaları, kişilerin ihlal ettikleri trafik kurallarına ve hangi kuralın hangi oranlarda ihlal edildiğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Trafik cezası kesilen yayalar ve araç sürücüleri ya da araç sahipleri belli şartlar altında kendilerine kesilen trafik cezalarına itiraz hakkına da sahip olabilirler.

Trafik cezası itirazı nasıl yapılır?

Trafikte düzenin korunmasını, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan trafik cezaları, bazı durumlara bağlı olarak hatalı ya da haksız yere kesilmiş olabilir. Ceza kesilen kişiler bu nedenle yeniden değerlendirilmek üzere kendilerine kesilen trafik cezalarına itiraz edebilirler.

Kişilere kesilmiş olan haksız ya da hatalı trafik cezalarına karşı, araç sürücülerinin ve yayaların itiraz hakkı bulunmaktadır. Trafik cezasına itiraz hakkı herkes tarafından kullanılabilirdir ve kanunlara göre düzenlenmiştir. Ancak itiraz hakkının elde edilebilmesi ve kullanılabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi ve belli adımların uygulanması gerekmektedir.

Trafik cezası itirazı nereye yapılır? Trafik cezası itiraz dilekçesi nedir?

Trafik cezasına itiraz edebilmek için öncelikle cezanın yüz yüze mi yoksa tebligat yolu ile mi geldiğine göre işlem yapılmalıdır. Ceza yüz yüze olarak trafik akışı içinde kesildiyse yazılan tarih esas alınmalıdır. Plakaya göre ceza kesildiyse ceza belgesi tebligat ile adrese ulaştırılacaktır.

İnternetten kolayca ulaşılabilecek trafik cezası itiraz dilekçesi örneğine göre itiraz dilekçesi yazılmalı ve gerekli olan diğer belgeler ile birlikte tüm adımlar tamamlanarak itiraz ilgili kuruma yapılmalıdır. Trafik cezalarına itiraz işlemi Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Başvurular ise UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Vatandaş Portalı aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ceza itirazı yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

15 günlük yasal süre içinde itiraz başvurusu yapılmalıdır. Süre cezanın kesildiği tarihten ya da tebligatın adrese teslim edildiği tarihten itibaren başlar.

Belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.

Dilekçe hukuki bir dayanak içermek zorundadır.

Delil eksikliği, yanlış plaka vb gibi nedenler varsa dilekçede mutlaka belirtilmelidir.

Dava süreci duruşmasız olarak geçecektir ve karar yazılı olarak kişiye tebliğ edilecektir.

Tek başına kişisel olarak da yazılabilecek ama hukuki geçerliliğinin bulunması için geçerli ifadelerin yer alması beklenen itiraz dilekçesinde şu bilgiler yer almak zorundadır:

Cezanın kararına dair tarih ve sıra numarası

İtiraz eden kişinin adı soy aydı ve tam adresi

Ceza tutanağının neden hatalı ya da hukuka aykırı olduğunun açıklaması

Ceza tutanağının iptalinin talep edilmesine dair ifade

Ek olarak kimlik, ödeme dekontu, tebligat, ruhsat belgeleri

Trafik cezası itirazı e-Devlet'ten yapılır mı? E-Devlet üzerinden trafik cezası itirazı nasıl yapılır?

Şahsen başvuru yapılabileceği gibi birçok resmi işlem gibi trafik cezasına itiraz işlemi de online olarak e-Devlet portalı üzerinde yapılabilmektedir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir: