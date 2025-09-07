Trafik cezası itirazı nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet'ten yapılır mı? Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği

Araç sürücülerine, yolculara ya da yayalara uygulanan trafik cezaları, kişilerin ihlal ettikleri trafik kurallarına ve hangi kuralın hangi oranlarda ihlal edildiğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Trafik cezası kesilen yayalar ve araç sürücüleri ya da araç sahipleri belli şartlar altında kendilerine kesilen trafik cezalarına itiraz hakkına da sahip olabilirler.
Trafikte düzenin korunmasını, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan trafik cezaları, bazı durumlara bağlı olarak hatalı ya da haksız yere kesilmiş olabilir. Ceza kesilen kişiler bu nedenle yeniden değerlendirilmek üzere kendilerine kesilen trafik cezalarına itiraz edebilirler.
Kişilere kesilmiş olan haksız ya da hatalı trafik cezalarına karşı, araç sürücülerinin ve yayaların itiraz hakkı bulunmaktadır. Trafik cezasına itiraz hakkı herkes tarafından kullanılabilirdir ve kanunlara göre düzenlenmiştir. Ancak itiraz hakkının elde edilebilmesi ve kullanılabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi ve belli adımların uygulanması gerekmektedir.
Trafik cezasına itiraz edebilmek için öncelikle cezanın yüz yüze mi yoksa tebligat yolu ile mi geldiğine göre işlem yapılmalıdır. Ceza yüz yüze olarak trafik akışı içinde kesildiyse yazılan tarih esas alınmalıdır. Plakaya göre ceza kesildiyse ceza belgesi tebligat ile adrese ulaştırılacaktır.
İnternetten kolayca ulaşılabilecek trafik cezası itiraz dilekçesi örneğine göre itiraz dilekçesi yazılmalı ve gerekli olan diğer belgeler ile birlikte tüm adımlar tamamlanarak itiraz ilgili kuruma yapılmalıdır. Trafik cezalarına itiraz işlemi Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Başvurular ise UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Vatandaş Portalı aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ceza itirazı yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:
Tek başına kişisel olarak da yazılabilecek ama hukuki geçerliliğinin bulunması için geçerli ifadelerin yer alması beklenen itiraz dilekçesinde şu bilgiler yer almak zorundadır:
Şahsen başvuru yapılabileceği gibi birçok resmi işlem gibi trafik cezasına itiraz işlemi de online olarak e-Devlet portalı üzerinde yapılabilmektedir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir: