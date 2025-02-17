Trafik polisinden alkışlanacak hareket! 'Can güvenliğimi sağlamak için izin vermedi'

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 14 Şubat günü meydana gelen olayda, arızalanan bir araç yolun sağ şeridinde durdu. Trafik yoğunluğuna sebep olan aracı fark eden trafik polisi Ebubekir Sıddık Doğru, motosikletle aracın yanına gitti. Aracın çalışmadığını gören polis memuru, trafiğin açılması için aracı itmeye başladı. Yolun tehlikeli olması sebebiyle sürücünün de araçtan inmesine izin vermeyen polis memuru Doğru, aracı köprü çıkışındaki emniyet şeridine kadar tek başına iterek, götürdü. Yaşananları anlatan arızalanan aracın sürücüsü Orhan Kurt, "Olay 14 Şubat Cuma günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Avrupa yakasından Asya yakasına geçiş yaparken, tam köprünün ortasında aracım arızalandı. Kamu grubundan yapılan paylaşımlardan dolayı 112 aklıma geldi. 112’yi aradım, acil destek talep ettim. 5 dakika sonra trafik polisi geldi. Beyefendi geldikten sonra direkt, aracı kontrol altına alarak tespit etti. Sonra araca binmemi söyledi. Ben o sırada çekici bekliyordum trafiği önlemek adına. Polis, ‘Arabayı boşa al, ben aracı itekleyeyim’ deyince ben şoka girdim. ‘Emin misin? Lütfen ağabey’ dedim. ‘Hayır, sen aracı boşa al. Ben aracı itekleyeceğim’ dedi. Şaşkın bir şekilde ‘İsterseniz ben aracı itekleyeyim, siz araca geçin’ dedim. Onu da kabul etmedi. Direkt itmeye başladı. 100 metre ileriye aldıktan sonra, geri gidip motorunu alıyor. Sonra tekrar arabayı itekliyor. Yaklaşık 600 - 700 metreye yakın böyle itekleyerek, motorunu alıp geri ve ileri giderek destek sağladı. Trafiği önledi" dedi.

‘BENİ HAKİKATEN ÇOK MUTLU ETTİ'

Polisin davranışını çok beğendiğini söyleyen Kurt, "Samimiyeti, güler yüzlülüğü ile beni hakikaten çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sayın bakanımız paylaşınca, şoka girdim. 'Neden sen iteklemiyorsun' şeklinde tepki verenler oldu,. Ben ısrarla, 'Ben itekleyeyim' diye söyledim. Polis bey can güvenliğimi sağlamak adına izin vermedi. Güvenli bir şekilde beni cebe aldı. Sonrasında, teşekkür ettim. Onun zaten güler yüzlülüğü yetiyor. Allah razı olsun. İyilik, iyiliği getirir. Allah ondan razı olsun. Türk Polis Teşkilatına teşekkür ederim. Video çeken de benim. Çekme sebebim ise, o mutlu anı kaydetmekti" ifadelerini kullandı.

‘3 SAAT KADAR TRAFİĞİ ÖNLEDİ’

Polisin davranışının trafik birikmesine engel olduğunu belirten Kurt, "Trafik saatiydi. Çabuk, kontrollü bir şekilde aracı yoldan alıp 2-3 saat kadar trafiği önledi. Eğer çekiciyi bekleseydik, polis trafiği önlemeseydi, 2-3 saatlik boyunca trafik birikecekti. Hastası olan, umutlu bir şekilde 14 Şubat’ını kutlamaya giden ya da işinden dönerken geciken, stresli insanlara ben mağduriyet yaşatmış olacaktım. Ama çok şükür bunların hepsinin önüne geçti. Çok mutlu etti beni. Türk polisine yakışan davranışın en güzelini her zaman sergiliyorlar. Kendisi de bunu bana yaşattı. Rabbim ailesine, kendisine zeval vermesin" şeklinde konuştu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır