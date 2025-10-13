HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Trafikte tartıştığı şahsı aracıyla ezdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafikte sözlü başlayan tartışma faciaya davetiye çıkardı. Taraflardan biri aracından indi, diğeri aracıyla şahsı ezmeye kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafikte tartıştığı şahsı aracıyla ezdi

Olay, dün 15.30 sıralarında Silopi ilçesi 1. Cadde'de meydana geldi. Sözlü başlayan yol verme tartışması sonucu, plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü H.C. aracından inerek, cipte bulunan H.S.'nin üstüne yürüdü. H.C.'nin üstüne geldiğini gören H.S., aracın gazına bastı. Sürücü H.C., H.S.'yi iki aracın arasında sıkıştırdı. Yere düşen H.S.'nin ayakları üzerinden geçen H.C., olayın ardından bölgeden hızla kaçtı. Olay anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.S., Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olay yerinden kaçan H.C.'yi kısa sürede saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

H.C., emniyet sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rus turistleri taşıyan dev gemiye yoğun bakımRus turistleri taşıyan dev gemiye yoğun bakım
Antalya'da korkunç cinayet! Uçuruma atmışlar: Çok sayıda gözaltı varAntalya'da korkunç cinayet! Uçuruma atmışlar: Çok sayıda gözaltı var

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.