Trafikte yol verme kavgasında tabancayla vuruldu: 1 yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan E.K. (60) ile Y.K., arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan E.K.’nın yakınları da kavgaya karıştı. Yaşanan arbede sırasında E.K.’nın yakını A.G. tabanca ile 3 kez ateş etti. Mermilerden biri Y.K.’nın ayağına isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışan S.Ç. isimli esnaf da darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Y.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kavga sırasında bir işyerinin de camı kırılırken, polis kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır