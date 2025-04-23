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Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza Balıkesir - Edremit kara yolu Şapçı rampaları mevkisinde meydana geldi. 64 yaşındaki M.A. idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.A.’nın cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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