Traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, duraklama yapan traktör römorkuna arkadan çarpan motosikletin kadın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.45 sıralarında Günlüce Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M. (42) idaresindeki traktör yol üzerinde duraklama yaptığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan Emine M. (23) yönetimindeki motosiklet, traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Emine M. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen Meşe, ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İzmir
