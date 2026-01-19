Traktöre bağlanan kızaklarla gün boyu kayak yaptılar

Olay, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ağaçkese köyünde meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen köy yollarında eğlenmek isteyen çocuklar, babalarının eşliğinde güvenli bir şekilde traktörün arkasına iple bağladıkları kızaklarla kaydı. Bazı gençler ise otomobilin arkasına bağladıkları kızaklarla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Gün boyu karla kaplı yolda kayan çocuklar ve gençler, neşeli halleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların doyasıya eğlendiği anlar dikkat çekti.

Öte yandan, görüntülerde, karla kaplı alanda bir köpeğin eve güçlükle ulaşmaya çalışması da izleyenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır