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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Olay, Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde meydana geldi. Turgay Polat’ın kullandığı 24 AL 846 plakalı traktör devrildi. Şahsın kendisinden haber alamayan yakınları olay yerine gelerek kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

ERZİNCAN HAVALİMANI’NDA YER HİZMETLERİNDE ÇALIŞIYORDU

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Turgay Polat’ın Erzincan Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalıştığı öğrenildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan traktör kaza
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