Trakya'nın kalaycılık geleneği: 30 yıldır mahalle mahalle dolaşarak kalaycılık yapıyorlar

Trakya'nın kalaycılık ustaları Muzaffer ve Hatice Okan, 30 yıldır mesleklerini sürdürüyor. Ancak meslekleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

Trakya’da kalaycılık mesleğini sürdüren Muzaffer ve Hatice Okan çifti, 30 yıldır çalışıyor. Mahalle mahalle dolaşarak geçimlerini sağlıyorlar. Muzaffer Okan, 53 yaşında bir kalay ustası.

Eşi Hatice Okan ise 49 yaşında. Çift, panelvan araçlarıyla köylerde ve mahallelerde gezerek mesleklerini yürütüyor.

Dededen toruna geçen kalaycılığı, 30 yıldır sürdürüyorlar. Fakat çırak yetişmemesi nedeniyle meslekleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Muzaffer Okan, mesleğini büyük bir aşkla yaptığını belirtiyor. “30 yıldır kalaycılık yapıyorum,” diyor. “Bizden önce dedelerimiz bu mesleği yaptı. Artık usta yetişmiyor. Çırak yok denecek kadar az,” şeklinde ifade ediyor endişelerini.

Hatice Okan, üç çocuk annesi. İşini severek yaptığını vurguluyor. “Vatandaşlar bizi görünce çok mutlu oluyor,” şeklinde konuşuyor. “Biz de işimizi seviyoruz. Eşimle birlikte yıllardır aynı heyecanla çalışıyoruz,” diyor.

(İHA)

