Transferi için 'an meselesi' deniliyordu! CHP'li Mustafa Bozbey AK Parti'ye geçecek mi? İddialara yanıt verdi

Türk siyaseti son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Birçok konu üzerinden tartışmalar sürerken, belediye başkanlarının parti değiştirmesi gündemin ana başlıklarından biri haline geldi.

Özellikle CHP'li belediye başkanlarının partiden istifa edip AK Parti'ye geçmesi uzun süre gündemde kaldı. Aydın ile başlayan sürece daha sonra Beykoz Belediyesi de eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise katılımların süreceğini belirtti.

AK PARTİ'YE GEÇİŞİ İÇİN 'AN MESELESİ' DENMİŞTİ

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kulisler de hareketlendi. Bugün gündeme gelen bir iddia ise kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Bazı kaynaklar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, AK Parti'ye geçişi için 'an meselesi' iddiasında bulundu.

"BABA OCAĞINDAYIZ, EVİMİZDEYİZ"

Bu iddianın ardından gözlerin çevrildiği Bozbey'den ilk açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak Halk TV'ye konuşan Bozbey, "Baba ocağındayız, evimizdeyiz" diyerek iddiaları yalanladı.

"SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULMASINI İYİ NİYETLİ BULMUYORUM"

Bozbey açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"Geçtiğimiz günlerde Ankara’daydık. Miting ve kurultay davası için bulunduğumuz bu ziyarette genel merkezimize de uğradık. Ardından da sosyal medya hesabımızda ‘baba ocağındayız, evimizdeyiz’ paylaşımını yaptık. Bunun üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum. Biz görevimizin başındayız. Tek hedefimiz, bütün enerjimizi Bursa’ya ve Bursalılara hizmet için harcamaktır"

Bozbey'in 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultaya katılacağı da ifade edildi.