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Tren dolusu ceset! Dünya tüneldeki kanlı pusuyu konuşuyordu: Pakistan'da yüzlerce rehine kurtarıldı, tabutlar böyle taşındı

13.03.2025 14:35
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Dünya Pakistan'daki tren saldırısıyla sarsıldı. Belucistan'da 450 kişinin bulunduğu tren silahlı kişilerce durdurulmuş, yolcular rehin alınmıştı. Pakistan ordusunun terör saldırısı olarak nitelendirdiği olaya ilişkin düzenlenen operasyon sonrası çok çarpıcı görüntüler paylaşıldı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin cesetleri trenle taşındı.

Tren dolusu ceset! Dünya tüneldeki kanlı pusuyu konuşuyordu: Pakistan'da yüzlerce rehine kurtarıldı, tabutlar böyle taşındı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 450 kişinin bulunduğu trene saldırıya yönelik operasyon sona erdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) tren saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

300'DEN FAZLA REHİNE KURTARILDI; 25 CAN KAYBI

Ordu, trendeki 300’den fazla rehinenin tamamının kurtarıldığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 21’inin sivil, 4’ünün askeri personel olduğu belirtildi.

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SALDIRGANLARIN TAMAMI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiği bilgisi doğrulandı.

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NE OLMUŞTU?

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da, dün, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti.

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Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, yetkililer birçok yolcunun da BLA tarafından rehin alındığını aktarmıştı.

Yetkililer, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bunun da zanlıların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığını ifade etmişti.

Güvenlik yetkilileri, BLA'nın treni tünel içerisinde pusuya düşürdüğünü ve kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklayarak, saldırının BLA tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

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Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin, saldırganların etrafını kuşattığını ve aralarındaki çatışmanın sürdüğünü aktarmıştı.

Kaynaklar, saldırganların zorlu arazi koşullarında kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonun son derece titiz yürütüldüğünü ve 30 saldırganın öldürüldüğünü ifade etmişti.

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PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

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İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan tren rehine saldırı
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