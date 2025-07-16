Trendyol Grubu, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, ADQ ve Ant International Stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ ve dünyanın lider dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla niyet mektubu (MoU) imzaladılar. İmza törenine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International CFO’su Yi Zhou katıldı.

Yapılan stratejik iş birliği ile; e-ticaret, finansal teknolojiler, geleneksel ve dijital bankacılık, siber güvenlik ve yapay zekâ gibi alanlardaki farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle, perakende ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirilecek.

Türkiye’de geliştirilecek olan yapay zeka ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak bu yeni girişim ile bireylerin ve küçük işletmelerin finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Platformun, resmi kurumların onaylarının ardından önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor.

ÇAĞLAYAN ÇETİN: "BU İŞ BİRLİĞİ ÖRNEK BİR MODEL OLACAK"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin imza töreninde “Bu iş birliğinin, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracağına, teknoloji tabanlı finansal çözümler alanında örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Böylece, güçlü data analizi yetkinliklerimizle başta 250.000 satıcımız olmak üzere şirketlerin; e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini güçlendirmek için finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmeyi, ülke ekonomisine sürdürülebilir ve kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

**HALUK BAYRAKTAR: "RİSK YÖNETİMİ VE GÜVENLİK KONULARINDA YÜKSEK STANDARTLARI ESAS OLARAK, TAMAMEN YERLİ BİR FİNANSAL TEKNOLOJİ ALTYAPISI OLUŞTURACAĞIZ"

Baykar’ın dünya standartlarındaki yapay zeka ve siber güvenlik yetkinliği ile Trendyol’un e-ticaret deneyimi ve Ant’in fintech konusundaki dünya standartlarındaki birikimini birleştirerek finansal teknolojiler alanına katma değer sağlamak amacıyla, bu iş birliğinin paydaşı olduklarını belirten Baykar CEO’su Haluk Bayraktar ise açıklamasında şunları kaydetti: “Yapay zeka artık sektörler arasında köprü görevi görüyor ve farklı alanları ortak bir zeminde buluşturuyor. Bu ortaklıkla, Baykar’ın yapay zeka çözümleri ve güçlü altyapısını, Trendyol’un geniş kullanıcı tabanı ve finansal teknolojilerdeki deneyimiyle birleştiriyoruz. Amacımız, daha hızlı, daha güvenilir ve herkes için daha erişilebilir çözümler geliştirmek. Risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak, tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız. Bu önemli adımın Milli Teknoloji Hamlesi’ne güç katmasını diliyorum. Katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum”.

**MİCHAEL EVANS: "TÜRKİYE'YE ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM KAZANDIRILACAK"

Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans törendeki konuşmasında: “Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ispatı olan bu stratejik iş birliği ile Türkiye’ye çok değerli bir yatırım ve yenilikçi bir finansal teknoloji platformu kazandırılacak. Türkiye’deki bireysel ve kurumsal müşterilerin erişeceği yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir dijital finansal hizmetlerin, yalnızca kullanıcıların günlük hayatına değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve finansal ekosistemin gelişimine önemli ölçüde değer katacağına inanıyoruz” dedi.

**MANSOUR ALMULLA: "FİNANSAL TEKNOLOJİ ALANINDA BÖLGENİN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARINDAN BİRİNE İMZA ATTIĞIMIZA İNANIYORUM"

ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin dinamik ekonomisi ve büyüyen dijital ortamı, tüm sektörler için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu iş birliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip güçlü ortakları bir araya getirerek Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi finansal çözümleri geliştirme yönündeki ortak amacı yansıtıyor”.

Yi Zhou: “Türkiye küresel dijital ekosistemimiz içinde çok değerli bir yere sahip”

Ant International CFO’su Yi Zhou ise konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye, genç ve dijitalleşme odaklı nüfusu, gelişmiş e-ticaret sektörü ile küresel dijital ekosistemimiz içinde çok değerli bir yere sahip. Benzer bakış açısına sahip ortaklarla birlikte, yapay zeka ve blockchain başta olmak üzere en son teknolojilerimizle bu dinamik dijital ekonomiye yönelik kapsayıcı dijital finansal çözümler geliştireceğimiz için heyecan duyuyoruz.”

Trendyol Grubu Hakkında

2010 yılında kurulan Trendyol, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarındandır. Trendyol, Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Körfez Ülkeleri ile Romanya, Çekya, Slovakya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan’da yerel dilde hizmet veren uygulamaları aracılığıyla 250.000 satıcısını, 40 milyon müşterisiyle buluşturmaktadır.

Baykar Hakkında

Baykar, küresel ölçekte insansız sistemler ve yüksek teknoloji geliştirme alanında liderliğini sürdüren bir şirkettir. 2025 yılı itibariyle 36 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası pazarda güçlü bir konum edinmiştir. Geliştirdiği yüksek performanslı yapay zekâ tabanlı otonom teknolojiler sayesinde operasyonel verimliliği ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaktadır. Milli ve özgün çözümleriyle teknoloji ve inovasyonun sınırlarını genişleten Baykar, küresel ölçekte dijital dönüşüme katkıda bulunarak yenilikçi vizyonuyla Ar-Ge- çalışmalarını sürdürmektedir.

ADQ Hakkında

2018 yılında kurulan ADQ, kritik altyapı ve küresel tedarik zincirlerine odaklanan bir yatırımcıdır. Abu Dabi Hükümeti’nin stratejik bir ortağı olarak ADQ, Emirlik merkezli girişimlerin büyümesine yatırım yaparak yerelde değer sağlayan ve hissedarına uzun vadeli finansal getiri sunan yatırımlar gerçekleştirir.

ADQ’nun toplam varlıkları, 31 Aralık 2024 itibarıyla 251 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Hızla genişleyen portföyü; enerji ve kamu hizmetleri, ulaşım ve lojistik, gıda ve tarım, sağlık ve yaşam bilimleri, finansal hizmetler, altyapı ve kritik mineraller, gayrimenkul yatırımları ile sürdürülebilir üretim gibi ekonominin birçok temel sektöründe faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır.

Ant International Hakkında

Merkezi Singapur’da bulunan ve Asya, Avrupa, Orta Doğu ile Latin Amerika’da faaliyet gösteren Ant International, dijital ödeme, dijitalleşme ve finansal teknolojiler alanında dünyanın önde gelen global sağlayıcılarından biridir. Özel sektör ve kamu sektörü paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışan Ant International, sunduğu entegre teknoloji-finans platformu ile her ölçekteki finansal kurumlar ve işletmelerin kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır. Şirket, yenilikçi dijital ödeme ve finansal hizmet çözümleriyle uçtan uca dijital dönüşüm sağlamaktadır.