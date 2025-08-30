HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Triatlon nedeniyle İstanbul’da bazı yollar 2 gün kapalı olacak

İstanbul'da '2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası' sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Triatlon nedeniyle İstanbul’da bazı yollar 2 gün kapalı olacak

İstanbul'da 30 ile 31 Ağustos arasında gerçekleşecek olan 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası organizasyonu kapsamında, saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.

Buna göre 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi, E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar), E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar) trafiğe kapatılacak.

Koşu Parkuru'nda; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.31 Ağustos Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık normal seyirde olacak), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya yönü kapalı olacak, diğer yön normal seyirde olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde olacak, E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar, E80 Rams Park önüne kadar araç trafiğine kapatılacak.

31 Ağustos Koşu Parkuru'nda ise; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıVatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Uzman isimden uyarı: Kırtasiye alışverişi hastanede bitmesin!Uzman isimden uyarı: Kırtasiye alışverişi hastanede bitmesin!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

Belediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldü

Belediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.