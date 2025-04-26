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Tropikal tatil tehlikesi! Yüksek ateşle başlıyor, organları çökertiyor! Ölümcül tehdit: Sıtma nasıl bulaşır?... Uzmanlar uyarıyor

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen sıtma, özellikle tropikal bölgelerde yeniden yükseliyor. Son dönemde, bu bölgelerden Türkiye'ye gelen vakalarda dikkat çekici bir artış yaşanırken, uzmanlar tatilcileri ve seyahat edenleri ciddi bir tehlikeye karşı uyarıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, sıtmanın belirtilerine ve tedavi edilmediğinde neden ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

Tropikal tatil tehlikesi! Yüksek ateşle başlıyor, organları çökertiyor! Ölümcül tehdit: Sıtma nasıl bulaşır?... Uzmanlar uyarıyor

Tropikal bölgelerin ölümcül hastalığı sıtma, sanıldığı gibi sadece Afrika ya da Asya’nın sorunu değil. Her yıl binlerce kişi bu sessiz tehlikenin pençesine düşüyor. Türkiye yıllar önce sıtmayı yok etmiş olsa da yurt dışından gelen vakalar hastalığı yeniden gündeme taşıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, sıtmanın nasıl bulaştığını, nasıl ilerlediğini ve geç kalınması durumunda neler yaşanabileceğini anlattı.

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ANOFEL SİVRİSİNEĞİ VE BATAKLIK ALANLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Sıtmanın yalnızca insanlardan insanlara bulaştığını ve bu bulaşta sivrisineklerin aracılık ettiğini belirten Prof. Dr. Ceylan, "Anofel ismi verilen sivrisinek, bataklık, nehir ve su birikintilerinin olduğu bölgelerde çoğalıyor. Türkiye’de de bu sivrisinek türü bulunduğu için geçmişte sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyordu. Ancak insanlardaki hastalığın tedavisi ve kontrol altına alınmasıyla Türkiye sıtmayı yok eden ülkelerden biri haline geldi" dedi.

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"VÜCUT KENDİ ORGANLARINA ZARAR VERİYOR"

Günümüzde Türkiye’de görülen sıtma vakalarının çoğunun, tropikal ülkelerden gelen kişilerde tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Ceylan, "Sıtma, 40 dereceye varan yüksek ateşle seyrediyor. Bu ateş, parazitin çoğalması ve hücreleri parçalaması sonucu gelişiyor. Parazit, bağışıklık sistemimizi şiddetle uyarıyor ve aşırı tepki sonucu vücut kendi organlarına zarar veriyor. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerde yetmezlik gelişiyor. Bu nedenle yurt dışından dönen herkesin, titreme ve ateş gibi belirtiler yaşaması halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor" dedi.

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"TROPİKAL BÖLGELERE SEYAHAT EDENLERİN BELİRTİLERİ DİKKATE ALARAK BİLİNÇLİ DAVRANMASI GEREKİYOR"

Hastalığın tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceylan, "Sıtma parazitini ortadan kaldıracak ilaçlara hızlı şekilde başlanmalı. Aksi takdirde çoklu organ yetmezliği, şok tablosu ve ölümle sonuçlanan bir zincir başlayabilir. Bu yüzden özellikle tropikal bölgelere seyahat edenlerin belirtileri dikkate alarak bilinçli davranması gerekiyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon yüksek ateş sıtma
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