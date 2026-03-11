Trump 4-5 hafta süre vermişti! İsrail'den kafa karıştıran İran açıklaması

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. İran, iki ülkenin saldırılarına karşılık verirken savaşın ne kadar süreceği de tartışma konusu oldu. İran uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump geçen günlerde yaptığı açıklamada 4-5 haftalık bir süre vermişti.

İSRAİL'DEN TRUMP'IN TAM TERSİ AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ise kafaları karıştırdı. Katz'ın İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun kuvvet komutanları ve istihbarat yetkilileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve ona bağlı milis gücüne (Besic) yönelik saldırılar düzenlediklerini belirterek, saldırıların süreceği mesajı verdi.

ZAMAN SINIRI VERMEDİLER

Saldırı düzenlenen her hedefle birlikte İran yönetimine zarar vereceklerini ve devirmeye yaklaşacaklarını savunan Katz, "İran halkının ayaklanıp harekete geçerek bu rejimi devirmesini sağlamak için bunu yapmaya devam edeceğiz." iddiasında bulundu. Katz, ABD-İsrail ortaklığında yürütülen saldırıların "gerekli olduğu sürece" ve "tüm hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğini savundu.