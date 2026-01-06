Trump ABD'yi terk etmelerini istemişti! 2 bin federal ajan Minneapolis'e konuşlandırılıyor

CNN'e konuşan 2 emniyet yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, düzensiz göçmenlerle mücadelede baskıyı artırmak için Minneapolis kentine, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gibi kurumlara çalışan yaklaşık 2 bin federal ajanı konuşlandırma kararı aldığını belirtti.

Trump'ın, "göçmenlik uygulamalarını" giderek daha da sıkılaştırdığı aktarılan haberde, Minneapolis'te hırsızlık, cinayet ve cinsel saldırıyla suçlanan bir düzensiz göçmeni gözaltına almak için yapılan operasyona, üniforma ve kurşun geçirmez yelek giyerek bizzat katılan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in bu konudaki aktif tutumuna işaret edildi.

Haberde, eyaletin en büyük kenti olan Minneapolis'te söz konusu uygulamalar nedeniyle "bilinmezliğin hakim olduğu" vurgulanırken, bu "belirsiz göçmenlik uygulama girişimlerinin" en çok şehrin en kalabalık göçmen grubu Somali kökenli sakinleri korkuttuğuna değinildi.

Hükümetin yeni görevlendirme kararının, Minnesota Valisi Tim Walz'ın bu yıl yenilenecek valilik seçimlerinden adaylığını çektiğini açıklamasından bir gün sonra geldiği anımsatılan haberde, Vali'nin, ABD şehirlerine asker konuşlandırılmasına "şiddetle karşı olduğuna" işaret edildi.

Haberde, eyalette gündem olan sosyal yardımlar konusundaki bir dolandırıcılık olayının, Trump hükümetince fırsat gibi kullanıldığı ve Cumhuriyetçi siyasetçilerin Demokrat Vali Walz'ı, "vergi mükelleflerinin parasını kötüye kullanmaktan sorumlu tutmaya çalıştığı" değerlendirmesine yer verildi.

TRUMP 'ÇÖP' İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Tim Walz, yeniden seçime girmeme kararında, Trump yönetiminden ve sağcı müttefiklerden gelen son eleştirilerin "etkili olduğunu" açıklamıştı.

Başkan Trump, Aralık 2025'te Minneapolis'te yoğun yaşayan Somali kökenli topluluk için "çöp" ifadesini kullanmış ve ABD'yi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın bu çağrısının ardından kalabalık bir ICE birimi, bölgede devriye gezmeye başlamış ve bazı ABD vatandaşları da sırf koyu tenli olmalarından dolayı ICE polisi tarafından gözaltına alınmaktan kurtulamamıştı.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır