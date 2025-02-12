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Trump’dan Dünya’yı sarsacak çarpıcı açıklamalar: “Anlaşma yapmazlarsa, Rusya olurlar”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
12.02.2025 08:30
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ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında Ukrayna'ya verilen askeri ve maddi yardımların telafisini istediğini belirterek, Kiev’e verdiği desteği sorguladı. Trump, yaptığı açıklamalarla dünya genelinde büyük bir yankı oluştururken, Kremlin’den gelen yanıt ise Trump’ın söylemleri üzerine tartışmaları derinleştirdi. Trump, Ukrayna savaşını kısa sürede sona erdireceğini ve bu sürecin barışçıl bir şekilde çözüleceğini savunmuştu. Son röportajında bakın neler dedi?

Trump’dan Dünya’yı sarsacak çarpıcı açıklamalar: “Anlaşma yapmazlarsa, Rusya olurlar”

Trump, son röportajında Ukrayna’nın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. ABD’nin Kiev’e verdiği büyük maddi desteği ve askeri yardımları uzun zamandır eleştiren Trump, bu yardımların karşılığını almak istediğini açıkça belirtti.

RUSYA OLURLAR”

Fox News’e verdiği röportajda, “Belki bir anlaşma yaparlar belki de yapmazlar. Belki bir gün Rusya olurlar, belki de olmazlar” diyerek, bu ülkenin geleceğine dair belirsizlik yaratırken, ABD'nin bu zamana kadar yaptığı yardımların bir karşılık bulması gerektiğini söyledi.

TRUMP’IN UKRAYNA’DAN YENİ İSTEKLERİ Mİ VAR?

Trump, Ukrayna’dan 500 milyar dolarlık nadir toprak mineralleri talep ettiğini belirtti. Bu mineraller, özellikle teknolojik üretim için gerekli olan stratejik maddeler arasında yer alıyor. Trump’a göre, Ukrayna bu kaynakları sunarak ABD’ye olan borcunu ödeyebilir. Kiev yönetimi bu duruma “prensipte olur” dediğini söyledi.

trump

KREMLİN’DEN TEPKİ: “UKRAYNA ZATEN RUSYA’NIN PARÇASI”

Trump’ın bu açıklamaları, Ukrayna’dan değil, doğrudan Moskova’dan bir yanıt aldı. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Trump’ın sözlerini yanıtlayarak, Ukrayna’nın zaten büyük bir kısmının Rusya’ya katıldığını belirtti.

2022 yılında Rusya'nın ilhak ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerine atıfta bulunan Peskov, “Bu sahada da somutlaşmış bir gerçek. Rusya’nın dört yeni bölgesi var. Birçok tehlikeye rağmen Rusya’ya katılma oyu vermek için sıraya giren insanlar Başkan Trump’ın sözlerini yanıtlıyor” dedi. Kremlin Sözcüsü, bu durumu “somut bir gerçek” olarak nitelendirdi.

Dimitriy Peskov

RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞABİLECEK Mİ?

Bu dönemde, Ukrayna ve Batı arasındaki ilişkiler büyük bir değişim geçirebilir. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Münih Güvenlik Konferansı’nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıca, Trump’ın temsilcisi Keith Kellogg’un 20 Şubat'ta Ukrayna’yı ziyaret edeceği ve burada üst düzey görüşmeler yapacağı bildiriliyor.

Bu görüşmelerin, iki taraf arasında barışçıl bir çözüm için önemli fırsatlar yaratıp yaratmayacağı, önümüzdeki süreçte şekillenecek.

Ancak şu ana kadar görünen, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kabul etmeye pek niyetli olmadığı ve her iki tarafın da taviz vermek konusunda kararsız olduğu.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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