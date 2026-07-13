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İran'dan Trump'a zehir zemberek yanıt! Bölge ülkeleri uyarıldı: "Savaş ilanıdır"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasına yanıt gelirken bölge ülkeleri uyarıldı. Zülfikari, ABD saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceği aktarıldı. Öte yandan art arda gelen açıklamaların ardından Yemen, ikinci emre kadar tüm havalimanlarını uçuşa kapattı.

İran'dan Trump'a zehir zemberek yanıt! Bölge ülkeleri uyarıldı: "Savaş ilanıdır"
Melih Kadir Yılmaz

Zülfikari, ABD Başkanı Trump’ın "Hürmüz Boğazı'nı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz.” şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

İran dan Trump a zehir zemberek yanıt! Bölge ülkeleri uyarıldı: "Savaş ilanıdır" 1

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale girişimlerinin bölge güvenliğini ve deniz ticaretini tehlikeye attığını belirten Zülfikari, "Daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran dan Trump a zehir zemberek yanıt! Bölge ülkeleri uyarıldı: "Savaş ilanıdır" 2

MÜDAHALE AÇIKLAMASI: "OPERASYONLAR BUNUN KANITIDIR"

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin izni olmadan ve yine İran’ın belirlediği rotayı kullanmadan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceği uyarısında bulunarak, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır." dedi.

Bölge ülkelerini uyaran Zülfikari, ABD saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceği ve bölgede savaşın yayılması ile tüm bölge ülkelerinin etkileneceği uyarısında bulundu. Zülfikari, bölgedeki "güvensizliğin kaynağının ABD ve onunla işbirliği yapan ülkeler" olduğunu öne sürerek yine bölge ülkelerinin ABD ile işbiriliğinin savaş riskini artırdığını belirtti.

YEMEN İKİNCİ EMRE KADAR HAVALİMANLARINI UÇUŞA KAPATTI

Öte yandan gelişmelerin ardından Yemen ikinci bir emre kadar tüm havalimanlarını uçuşa kapattı.

NE OLMUŞTU?

Fox News kanalında katıldığı programda İran’a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Hürmüz Boğazı'nı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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