Trump emri verdi, ABD 90 askeri hedefi vurdu! Savaşın seyri yeniden değişti

ABD tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla kıyı şeridindeki çok sayıda askeri noktaya hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depoları, deniz kuvvetlerine ait askeri unsurlar ile lojistik altyapının hedef alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre operasyonlarda hava savunma sistemleri, füze ve İHA depoları, deniz unsurları ile askeri lojistik altyapısı hedef alındı.

İRAN’DAN KUVEYT VE BAHREYN MİSİLLEMESİ

İran ise misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan üslerinin yeniden hedef alınacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirterek, Washington'a sert mesaj verdi. Tarafların peş peşe yaptığı açıklamalar, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği endişelerini artırdı.