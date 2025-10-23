HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump, görüşmeyi iptal edip yaptırımları duyurmuştu! Putin'den yanıt geldi: "İlişkilerimizi olumsuz etkiler"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus petrol devlerine yaptırım kararına Rusya Devlet Başkanı Putin'den yanıt geldi. Putin, "Yaptırımlar ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkiler. Yaptırımlar, dostça olmayan eylemlerdir. Diyaloğun sürmesini istiyoruz" dedi. Ukrayna'da gözdağı veren Putin, Rusya'nın iç bölgelerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesi halinde, alacağı yanıtın çok sert olacağını belirtti.

Trump, görüşmeyi iptal edip yaptırımları duyurmuştu! Putin'den yanıt geldi: "İlişkilerimizi olumsuz etkiler"
Metin Yamaner

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Putin ile Budapeşte'de görüşebileceklerini duyurmuştu. Gözler Macaristan zirvesine çevrilmişken, Trump son yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, görüşmeyi iptal edip yaptırımları duyurmuştu! Putin den yanıt geldi: "İlişkilerimizi olumsuz etkiler" 1

YAPTIRIM KARARI

Trump hükümeti, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı.

Trump, görüşmeyi iptal edip yaptırımları duyurmuştu! Putin den yanıt geldi: "İlişkilerimizi olumsuz etkiler" 2

Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." açıklamasını yapmıştı.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu kararların ardından "ABD-Rusya" arasındaki kriz dünya gündemine oturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırım kararlarının ardından ilk açıklamasını yaptı. Rus lider, yeni yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde bir etki yaratmayacağını ifade ederken, diyaloğun her zaman savaştan daha iyi olduğunu söyledi.

Trump, görüşmeyi iptal edip yaptırımları duyurmuştu! Putin den yanıt geldi: "İlişkilerimizi olumsuz etkiler" 3

Putin "Yaptırımlar, dostça olmayan eylemlerdir ve ABD-Rusya ilişkilerini güçlendirmez." şeklinde konuştu. Budapeşte zirvesinin iptal edilmesine de değinen Putin, "Trump muhtemelen görüşmenin ertelendiğini söylemek istedi." dedi.

UKRAYNA'YA GÖZDAĞI

Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesi halinde, alacağı yanıtın çok sert olacağını da belirtti.

Trump, görüşmeyi iptal edip yaptırımları duyurmuştu! Putin den yanıt geldi: "İlişkilerimizi olumsuz etkiler" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samandağ’da trafik kazası: 5 yaralıSamandağ’da trafik kazası: 5 yaralı
Uyuşturucu tacirlerine nefes kesen operasyon: 3 kişi tutuklandıUyuşturucu tacirlerine nefes kesen operasyon: 3 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.