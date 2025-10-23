Trump, görüşmeyi iptal edip yaptırımları duyurmuştu! Putin'den yanıt geldi: "İlişkilerimizi olumsuz etkiler"

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Putin ile Budapeşte'de görüşebileceklerini duyurmuştu. Gözler Macaristan zirvesine çevrilmişken, Trump son yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

YAPTIRIM KARARI

Trump hükümeti, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı.

Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." açıklamasını yapmıştı.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu kararların ardından "ABD-Rusya" arasındaki kriz dünya gündemine oturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırım kararlarının ardından ilk açıklamasını yaptı. Rus lider, yeni yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde bir etki yaratmayacağını ifade ederken, diyaloğun her zaman savaştan daha iyi olduğunu söyledi.

Putin "Yaptırımlar, dostça olmayan eylemlerdir ve ABD-Rusya ilişkilerini güçlendirmez." şeklinde konuştu. Budapeşte zirvesinin iptal edilmesine de değinen Putin, "Trump muhtemelen görüşmenin ertelendiğini söylemek istedi." dedi.

UKRAYNA'YA GÖZDAĞI

Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesi halinde, alacağı yanıtın çok sert olacağını da belirtti.