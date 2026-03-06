HABER

Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!

ABD Başkanı Donald Trump’ın çalışma masasında oturduğu sırada çevresindekilerin ellerini uzatarak dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler, ABD’li siyasetçi Dan Scavino’nun paylaşımıyla ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Donald Trump’ın çalışma masasının etrafında toplanan bir grubun ona dokunarak dua ettiği görüntüler gündem oldu. Videoyu paylaşan isim ise ABD’li siyasetçi Dan Scavino oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump’ın masasında oturduğu sırada çevresinde bulunan kişilerin ellerini uzatarak onun için dua ettiği görülüyor.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda dua eden grubun Trump için destek ve iyi dileklerde bulunduğu dikkat çekerken, videonun hangi tarihte ve hangi ortamda kaydedildiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

İran Beyaz Saray savaş dua trump
