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  4. Trump Grönland konusunda ısrarcı! Halkına seslendi: “Sizi parçamız olmaya davet ediyoruz”

Trump Grönland konusunda ısrarcı! Halkına seslendi: “Sizi parçamız olmaya davet ediyoruz”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 11:52
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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland halkına seslenerek, “Sizi parçamız olmaya davet ediyoruz” dedi

Trump Grönland konusunda ısrarcı! Halkına seslendi: “Sizi parçamız olmaya davet ediyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Grönland halkına seslendi. Trump, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı anımsatarak, “Konuşmamda açıkça ifade ettiğim üzere, ABD Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü şekilde desteklemektedir” dedi.

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Grönland halkına “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana olduğu gibi sizi güvende tutmaya devam edeceğiz” sözleriyle seslenen Trump, “Yeni iş alanları yaratmak ve sizi zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız. Eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Grönland Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri parça
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