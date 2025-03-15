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Trump'ı dize getiren solcu kadın lider Claudia Sheinbaum! Telefonda övgüler yağdırmış: Harika, sert birisin!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.03.2025 15:24
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Tüm dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ı dize getiren solcu kadın lideri konuşuyor. Trump'ın "Harika bir kadın" dediği Meksika'nın yeni lideri Claudia Sheinbaum'a olan hayranlığı herkesi şaşırtırken, Trump'ın telefonda bizzat "Sert birisin" dediği ve görüşme boyunca iltifatlar yağdırması gündem oldu.

Trump'ı dize getiren solcu kadın lider Claudia Sheinbaum! Telefonda övgüler yağdırmış: Harika, sert birisin!

ABD Başkanlığına yeniden seçildiği günden bu yana neredeyse tüm komşularına ticari anlamda 'savaş' açan Donald Trump, Meksika'nın yeni lideri Claudia Sheinbaum'a ise adeta hayran oldu.

MEKSİKA'YA KARŞI GERİ ADIM ATMIŞTI

Trump'ın Meksika karşısında geri adım atması, ülkenin yeni lideri Claudia Sheinbaum ile Trump arasındaki ilginç ilişkiyi gündeme getirdi.

Trump, daha koltuğa gelmeden ilan ettiği ticaret savaşında geri adım atarak Meksika'ya yönelik gümrük vergileri bir ay ertelemişti.

TELEFONDA İLTİFATLAR YAĞDIRMIŞ: "SERT BİRİSİN"

New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı, geçen ay telefonda görüştüğü Meksika lideri Sheinbaum'a "Sert birisin" dedi, görüşme boyunca iltifatlar yağdırdı.

"HARİKA BİR KADIN"

Trump son konuşmalarından birinde Sheinbaum için "Harika bir kadın, çok iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

SOĞUKKANLI SOLCU LİDER

Nefes'te yer alan habere göre; 1 Ekim'de Meksika'nın ilk kadın lideri olan Claudia Sheinbaum, dış politika deneyimi sınırlı bir isim. Aslen bilim insanı olan solcu lider, daha önce başkent Mexico City'nin belediye başkanıydı ve siyasette alışılmışın dışındaki teknokrat tarzıyla tanınıyor.

KİMSE BU KADARINI BEKLEMİYORDU

Meksikalı siyasi analist Carlos Bravo Regidor, Trump dönemindeki ikili ilişkiler konusunda "Kimse işlerin bu kadar iyi gideceğini beklemiyordu" dedi.

Uzmanlara göre Sheinbaum'un göç ve uyuşturucu gibi ABD ile kriz yaratan başlıklardaki soğukkanlı tutumu ABD yönetiminde de takdir kazandı.

Hatta Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Sheinbaum'un açıklamalarını sakince dinleyip konuşmasını bölmeden beklemesi, sonunda da Meksika ürünlerini vergilerden muaf tutacağını söylemesi herkes için büyük sürpriz oldu.

Trump, sosyal medya hesabında da Meksika liderine duyduğu saygı nedeniyle vergileri 2 Nisan'a kadar ertelediğini duyurdu, Sheinbaum'a iş birliği için teşekkür etti.

Sheinbaum da yaptıkları görüşmeyi "harika ve saygılıydı" diye özetledi.

Sheinbaum'un Meksika'daki uyuşturucu karteli liderlerini ABD'ye teslim etmesi de ABD'yi memnun eden bir hamle oldu.

"ÜLKEMİZ BİR SÖMÜRGE DEĞİL" DEDİ, DESTEK ORANI YÜZDE 75'İ BULDU

ABD'yle ilişkilerde zoru başaran ve "Ülkemiz bir sömürge değil" diyerek Meksikalıların da kalbini kazanan Sheinbaum'a destek son dönemde hızla artarak yüzde 75'i buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Donald Trump abd
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