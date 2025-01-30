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Trump imzaladı! ABD kaçak göçmenler için Guantanamo'da 30 bin kişilik gözaltı tesisi kuracak

30.01.2025 00:54
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ABD Başkanı Donald Trump, kaçak göçmenler için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik gözaltı tesisi hazırlanması için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na talimat vereceğini duyurarak, kararla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzaladığını belirtti.

Trump imzaladı! ABD kaçak göçmenler için Guantanamo'da 30 bin kişilik gözaltı tesisi kuracak

ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göçle mücadele için Guantanamo'yu kullanacaklarını duyurdu. Trump, kaçak göçmenler için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik gözaltı tesisi hazırlanması için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na talimat vereceğini duyurarak, "Çoğu insan, Guantanamo'da ABD halkını tehdit eden en tehlikeli suçlular için 30 bin yatağımız olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar tehlikeli ki, onları geldikleri ülkelere bile geri göndermek istemiyoruz. Çünkü tekrar buraya dönebilirler" ifadelerini kullandı. Trump, kararla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzaladığını belirterek, yeni tesisin gözaltı kapasitesini iki katına çıkaracağını aktardı.

LAKEN RILAY YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trump, Laken Riley Yasası'nı imzalandı. Yasa, yasadışı göçmenlerin hırsızlık ve soygun gibi suçlardan gözaltına alınmasını öngörüyor. Yasa, Georgia'da hemşirelik öğrencisi olan Laken Riley'nin şartlı tahliye ile ABD'ye giriş yapan Venezuelalı bir göçmen tarafından öldürülmesinin ardından hazırlandı.
Başkan Trump, yasanın "sayısız ABD vatandaşının hayatını kurtaracağını" belirterek, destek veren Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti. Trump'a göre, yasa federal hükümetin göçmen suçlulara yönelik daha sert adımlar atmasını sağlayacak ve sınır güvenliğini artıracak.

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"BAŞARISIZ POLİTİKALARA SON VERDİK"

Trump, yönetiminin göçmen politikalarında tarihi bir değişiklik yaptığını vurguladı. ABD sınırlarından kaçak göçmen girişlerinin rekor seviyelere ulaştığını söyleyen Trump, "Washington'un onlarca yıllık başarısız politikalarından kurtulduk ve ülkemizi korumak için daha sert tedbirler alıyoruz" dedi.
Yasadışı göçle mücadelede alınan önlemlere değinen Trump, hırsızlık, soygun, gasp, polis memuruna saldırı, cinayet gibi ağır suçlardan tutuklanan yasadışı göçmenlerin artık gözaltına alınacağını ve sınır dışı edileceğini, sınır devriyesinin operasyonları artırdığını, yasadışı göçmen suçluların askeri uçaklarla ülkelerine geri gönderilmeye başlandığını belirtti. Trump, ayrıca Venezuella gibi ülkelerin suç oranlarında düşüş yaşandığını, çünkü çete üyeleri ve mahkumların ABD'ye geldiğini iddia etti.

"ABD'Yİ SUÇLULARDAN ARINDIRACAĞIZ"

Trump, göçmen suçlulara karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bugün imzaladığım yasa, göçmen suçluların tamamen ortadan kaldırılması için bir adım daha. Kongre'den sınır güvenliğini sağlamak ve yasadışı göçmenleri ülkeden çıkarmak için gerekli finansmanı talep ediyorum" dedi.
Guantanamo'daki yeni tesisin bu politikaların en önemli adımlarından biri olacağını belirten Trump, "Yasadışı göçmen suçluları artık doğrudan Guantanamo'ya göndereceğiz. Buradan çıkmak kolay olmayacak" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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