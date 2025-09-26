Trump'ın doğalgaz çıkışı sonrası Rusya'dan açıklama geldi! "Türkiye kendisi karar verir"

Dün Türkiye, ABD’den alacağı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için 20 yıllık anlaşma imzaladı. Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) haberine göre anlaşmanın toplam maliyeti 43 milyar dolar olarak açıklamıştı. İmzalanan anlaşma sonrası Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov konuyla ilgili Rusya'nın tutumunu yansıtan ilk ifadeleri söyledi. İşte detaylar!

"TÜRKİYE KENDİSİ KARAR VEREN EGEMEN BİR DEVLETTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir." diye konuştu.

'ALIŞVERİŞ DEVAM EDECEK' MESAJI

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini kaydetti.

KREMLİN ENDİŞELİ

Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra gelen bu açıklama, Kremlin'in endişelerini ortaya koydu.

Kremlin, Rus gazını Türkiye’ye taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının kapanması durumunda, Kuzey Akım boru hattının da patlatılmasıyla Avrupa'ya olan tüm ticari bağlarını kaybetmiş olacak.

Türk Akım ve Mavi Akım'ın 'tam kapasite' çalışması, Rusya'nın ekonomisi için hayati önem taşıyor. Eğer Ankara, Trump'la anlaşmak için bu hatları kaparsa bu durum Rusya'nın ekonomisini doğrudan etkiliyor.

Bu sebep Kremlin açıklaması da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’nin Rusya’dan enerji alımlarını durduracağına inandığını söylemesinden kısa süre sonra geldi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır