Trump'ın 'Kağıttan kaplan' benzetmesine Kremlin'den sert yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı 'kağıttan kaplan' olarak nitelemesine Kremlin cephesinden sert bir yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın bir kaplan değil, bir ayı olduğunun altı çizildi.

Doğukan Akbayır

Trump'ın, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Kremlin'i 'kağıttan kaplan' olarak nitelemesi dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. Rusya'dan Trump'ın bu açıklamasına sert bir yanıt geldi.

'RUSYA BİR AYIDIR'

Kremlin, Trump'ın Rusya'yı "kağıttan kaplan" olarak niteleyen yorumuyla ilgili olarak, Rusya'nın bir kaplan değil bir ayı olduğunu ve 'kağıttan ayı diye bir şey olmadığını' söyledi.

Sözcü Peskov ayrıca Putin'in Trump'ın Ukrayna anlaşmazlığını çözme çabalarına değer verdiğini söyledi.

Trump'ın bir iş adamı olduğunu ve dünyaya pahalı ABD enerjisini satmak için dünyayı zorladığını söyleyen Kremlin, "Rus ordusu ilerliyor, cephe hattı ortada" açıklamasını yaptı.

TRUMP RUSYA'YI 'KAĞITTAN KAPLAN'A BENZETMİŞTİ

Trump, "Rusya, aslında gerçek bir askeri gücün bir haftadan kısa sürede bitireceği savaşı üç buçuk yıldır amaçsızca sürdürüyor. Bu durum Rusya’nın gücünü ortaya koymuyor; tersine onu tam anlamıyla bir ‘kağıttan kaplan’ gibi gösteriyor" demişti.

