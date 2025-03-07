Trump'ın küfür ettiği iddia edilmişti! Kanada Başbakanı Trudeau kameralar karşısına geçti: Gözleri doldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy girdiği polemik sonrasında Kanada Başbakanı Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini paylaşmıştı.

GÖZLERİ DOLDU

Trump'ın telefonda küfür ettiği iddia edilen Kanada Başbakanı Trudeau bugün yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Trudeau şunları ifade etti:

"Bu ofisteki ilk günümden beri Kanadalıları öne koyduğumdan emin olmaya çalıştım. Ve İnsanları koruduğumdan. Bu yüzden bugün size diyorum ki: 'Arkanızda biz varız.' Bu hükümetin son günlerinde bile. Kanadalıları yalnız bırakmayacağız. Ben bu iş için geldim. Ve sonuna kadar da bu işi yapmaya devam edeceğim. Ve bu işin içinde Kanadalılar için sağlam ve sakin durmak da yer alıyor. Kanadalılara hizmet etmek hayatımın en büyük onuruydu"