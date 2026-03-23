Trump'ın Kürtler çıkışına Hakan Fidan'dan uyarı geldi! Mossad'ın planı tutmadı, ABD geri adım attı

İran savaşında ABD ile İsrail arasında ortaya çıkan görüş ayrılığı ABD basınına yansıdı. Savaş öncesi yapılan planlarda öngörülen "ayaklanma" beklentisi karşılık bulmadı. Ayrıca Donald Trump'ın çok konuşulan 'Kürt gruplar' çıkışı üzerine Türkiye'nin devreye girdiği aktarıldı. Hakan Fidan'ın Washington'a ilettiği uyarı dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş bekledikleri gibi gidiyor mu? Savaşta 3 haftadan uzun bir süre geride kalırken akıllardaki bu sorunun yanıtıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. ABD basını, savaş öncesi yapılan planlarda İran'daki rejimin düşmesi yönünde beklenti olduğu ancak bunun gerçekleşmediğini yazdı.

MOSSAD'IN PLANI TUTMADI

ABD ile İsrail’in İran’a karşı savaş hazırlıkları sürerken, İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın sunduğu bir plan sürecin merkezine yerleşti. Kurumun başkanı David Barnea, Başbakan Benjamin Netanyahu’ya, savaşın ilk günlerinde İran içinde kitlesel bir ayaklanma tetiklenebileceğini söyledi.

Barnea, yoğun hava saldırıları ve üst düzey İranlı isimlere yönelik suikastların ardından protestoların büyüyebileceğini, bunun da rejimin çöküşüne kadar gidebileceğini öngördü. Aynı plan, Ocak ortasında Washington’da Donald Trump yönetimine de sunuldu. Netanyahu planı benimsedi; Trump da benzer bir iyimserlik sergiledi.

Savaşın başında Trump, İran halkına önce saldırılardan korunmalarını, ardından ise “hükümeti ele geçirmelerini” söyledi. Bu yaklaşım, askeri operasyonların içeride bir halk hareketini tetikleyeceği varsayımına dayanıyordu.

BEKLENEN SENARYO GERÇEKLEŞMEDİ

Savaşın başlamasından üç hafta sonra ise bu beklenti gerçekleşmedi. ABD ve İsrail istihbaratına göre İran’daki yönetim zayıflamış olsa da ayakta kalmayı sürdürdü. Güvenlik güçlerinin yarattığı baskı ve korku ortamı, kitlesel protestoların önüne geçti.

New York Times'ın haberine göre; bu durum, savaş planlamasındaki temel hatalardan biri olarak değerlendiriliyor. İran yönetimi içeriden çözülmek yerine çatışmayı tırmandırarak Körfez bölgesindeki askeri hedeflere, şehirler ve enerji altyapılarına karşı saldırılar düzenledi.

Savaş öncesinde hem ABD’li yetkililer hem de İsrail ordusunun askeri istihbarat birimi AMAN, böyle bir ayaklanma ihtimaline şüpheyle yaklaşıyordu. Amerikan askeri yetkililer, bombardıman sürerken halkın sokaklara çıkmasının gerçekçi olmadığını Trump’a iletti. İstihbarat raporlarında da geniş çaplı bir isyan olasılığının düşük olduğu vurgulandı.

WASHINGTON GERİ ADIM ATTI, TEL AVİV TEMKİNLİ İYİMSER

Savaşın ilerleyen günlerinde ABD yönetimi de kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ayaklanma ihtimalini daha az dile getirmeye başladı. Trump, İran’daki güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahale ettiğini belirterek bunun büyük bir engel olduğunu kabul etti.

Netanyahu ise daha temkinli bir dil kullanmaya başladı. Bir basın toplantısında, “Devrimler havadan yapılamaz” diyerek sahada bir “yer unsuru” gerektiğini söyledi. İran halkının mevcut koşulları kullanarak sokaklara çıkıp çıkmayacağının ise henüz belirsiz olduğunu ifade etti.

Buna karşın, perde arkasında Netanyahu’nun Mossad’ın öngörülerinin gerçekleşmemesinden rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Savaşın ilk günlerinde yapılan bir güvenlik toplantısında, operasyonların sonuç vermemesinden şikâyet ettiği ve Trump’ın çatışmayı erken sonlandırmasından endişe ettiği aktarıldı.

TRUMP'IN 'KÜRT GRUPLAR' ÇIKIŞI

Planın dikkat çeken unsurlarından biri de Irak’ın kuzeyinde bulunan Kürt grupların İran’a yönlendirilmesi seçeneğiydi. Mossad’ın bu gruplarla uzun süredir bağlantıları bulunduğu, CIA’nın da geçmişte destek sağladığı ifade edildi.

Savaşın ilk günlerinde İsrail’in İran’ın kuzeybatısına yönelik yoğun saldırılarının, bu tür bir senaryoya zemin hazırlamayı amaçladığı değerlendirildi. Ancak ABD tarafı bu fikre sıcak bakmadı. Trump, Kürt güçlerin İran’a girmesini istemediğini açıkça dile getirdi.

TÜRKİYE’DEN UYARI

Süreçte dikkat çeken bir diğer başlık ise Türkiye’nin tutumu oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Kürt unsurlara destek verilmemesi yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

İSTİHBARAT RAPORLARI: REJİM AYAKTA KALABİLİR

Savaş öncesinde hazırlanan istihbarat değerlendirmelerinde, İran yönetiminin tamamen çökmesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi. Daha olası senaryolar arasında, yönetim içindeki güç mücadeleleri veya sınırlı çatışmalar yer aldı.

Ancak bu tür gelişmelerin demokratik bir dönüşümden çok, farklı dini ve siyasi gruplar arasındaki çekişmelere yol açabileceği ifade edildi. En güçlü ihtimalin ise mevcut yönetim içindeki sertlik yanlısı unsurların kontrolü sürdürmesi olduğu vurgulandı.

MOSSAD İÇİNDE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ

İsrail istihbaratı geçmişte de İran’da ayaklanma ihtimalini değerlendirmiş, ancak bunun gerçekçi olmadığı sonucuna varmıştı. Mossad’ın eski başkanı Yossi Cohen döneminde bu tür planlara ayrılan kaynaklar azaltılmıştı.

Barnea’nın ise son dönemde bu yaklaşımı değiştirerek, savaş durumunda rejimi içeriden sarsmaya yönelik planlara yeniden ağırlık verdiği ifade ediliyor.

Savaşın ilk günlerinde beklenen ayaklanma gerçekleşmemiş olsa da İsrailli yetkililer bu ihtimalin tamamen ortadan kalkmadığını savunuyor. ABD’de görev yapan İsrail Büyükelçisi Yechiel Leiter, sürecin sonunda “İranlıların sahaya çıkacağına” inandıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Hakan Fidan savaş abd
