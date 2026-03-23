Trump Hark Adası'nı istiyor! 'Binlerce ABD askeri çıkarma yapacak' iddiası

İsrail ile birlikte İran'a saldıran ABD'de Başkan Donald Trump'ın hedefinde neresi olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın petrol terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nı ele geçirmek istediği belirtilirken; ABD ordusunun binlerce askerle çıkarma yapma hazırlıkları yaptığı iddia edildi.

İran savaşında 24. güne girilirken; tüm dengeleri değiştirecek 'kara harekatı' iddaisı gündeme geldi.İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, ABD Hark Adası'na binlerce askerle çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

"BAŞKA SEÇENEK YOK"

Üst düzey ABD'li yetkililer, son günlerde İsrail ve diğer ülkelerdeki muhataplarına ABD'nin Hark Adası'nı işgal etmek için saldırı başlatmaktan başka seçeneği kalmayabileceğini bildirdi.

BİNLERCE DENİZ PİYADESİ SEVK EDİLDİ

Konuya vakıf ABD'li bir kaynak, Amerikan ordusunun Hark Adası'na çıkarma yapmak için Orta Doğu'ya binlerce deniz piyadesi ve donanma personeli sevkiyatını hızlandırdığını söyledi.

4 BİN 500 DENİZ PİYADESİ VE EK MUHAREBE PERSONELİNİ TAŞIDIĞI BELİRTİLDİ

Haberde, bu sevkiyatın, hafif uçak gemisi işlevi gören amfibi saldırı gemisi USS Boxer'ın yanı sıra amfibi nakliye gemileri USS Portland ve USS Comstock'tan oluşan USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nu kapsadığı ve bu üç geminin yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve ek muharebe personelini taşıdığı belirtildi.

Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın İran'ın petrol ihracatının ana merkezi konumunda olduğu ve buradan ham petrolün yüzde 90'ının Çin'e gönderildiği kaydedilen haberde, son günlerde adanın işgal edilip edilmemesi konusunda ABD yönetimi içinde tartışmaların başladığına dikkati çekildi.

İRAN’IN PETROL İHRACATININ YÜZDE 90'INI...

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran’ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

Hark Adası’nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor. Petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

