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Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor.

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

ABD Senatosunda yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle, Trump'a Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edildi.

Trump ın yetkisini kısıtlama kararı: Tarihi hatasının bedeli 1

DEMOKRATLARA TARİHİ DESTEK

Söz konusu oylama, Cumhuriyetçi senatörler Alaska'dan Lisa Murkowski, Maine'den Susan Collins, Kentucky'den Rand Paul ve Louisiana'dan Bill Cassidy'nin Demokratlara destek vermesiyle, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçti.

Ayrıca, Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell'ın yakın zamanda açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılması ve Pensilvanya Cumhuriyetçi Senatörü Dave McCormick'in de katılmamasıyla Demokratlar oylamada üstünlük sağladı.

Trump ın yetkisini kısıtlama kararı: Tarihi hatasının bedeli 2

"TARİHİ HATASININ BEDELİN ÖDEDİ"

Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, oylamayla ilgili açıklamasında, Amerikalıların "Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödediğini" belirterek, "Bu, Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek." dedi.

Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki bir dizi Cumhuriyetçi milletvekilinin hem savaş hem de Trump'ın İran'la savaşı sonlandırmak için yaptığı anlaşmaya ilişkin artan endişelerini yansıtıyor.

Oylama, Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmat ile stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd trump
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