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Trump kendini bu görselle "kral" ilan ederek ABD'yi karıştırdı! New York Valisi isyan etti: "Yasal yollara başvurduk"

20.02.2025 12:12
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Donald Trump ABD sınırlarını aşıp dünya çapında tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı. Kendisini "kral" olarak tanımladığı bir dergi kapağıyla paylaşım yapan Trump'a tepki gecikmedi. New York Valisi Kathy Hochul "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz" deyip yeni düzenlemeyle ilgili yasal yollara başvurulduğunu bildirdi.

Trump kendini bu görselle "kral" ilan ederek ABD'yi karıştırdı! New York Valisi isyan etti: "Yasal yollara başvurduk"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son düzenlemesini övgüyle duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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NEW YORK VALİSİ HOCHUL, TRUMP'IN KENDİSİNİ "KRAL" OLARAK TANIMLAMASINI ELEŞTİRDİ

New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformu X üzerinden, Trump'ın New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırması üzerine açıklama yaptı.

Trump'ın tarifeleri kaldırma açıklamasında kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştiren Hochul, "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Hochul, Trump'ın kaldırdığı trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerinin "olumlu sonuçları" olduğunu belirterek bu uygulamanın korunması için yasal yollara başvurduklarını duyurdu.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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