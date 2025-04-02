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Trump'la ilgili çok konuşulacak iddia: Ciddi anlamda düşünüyor!

02.04.2025 21:28
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile "dolaylı" nükleer görüşmeler yapma konusunu ciddi olarak düşündüğü iddia edildi.

Trump'la ilgili çok konuşulacak iddia: Ciddi anlamda düşünüyor!

Amerikan Axios haber portalının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, İran ile nükleer görüşmeler konusundaki seçenekleri değerlendiriyor. Habere göre, ABD Başkanı Trump, bir yandan Orta Doğu'daki Amerikan askeri varlığını artırırken bir yandan da Tahran ile dolaylı nükleer görüşmeler yapmayı ciddi şekilde düşünüyor.

İran ile doğrudan nükleer görüşmeleri tercih edeceğini daha önce ifade eden Trump, İran'ın "sadece Umman'ın ara buluculuğunda dolaylı görüşmeleri" kabul edeceği yönündeki haberlerin ardından dolaylı görüşmelere sıcak bakmaya başladı. Bu konuda henüz herhangi bir karar vermemiş olan Trump, ulusal güvenlik ekibiyle İran ile nükleer müzakereler konusundaki yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

ABD'li yetkililerden biri, Trump yönetiminin doğrudan görüşmelerin başarı şansının daha yüksek olacağını düşündüğünü ancak İranlıların önerdiği formatın da göz ardı edilmediğini ve Umman'ın geçmişte de ara bulucu olarak hizmet etmesine itiraz etmediklerini belirtti.

FSFS

Her iki ABD'li yetkili de henüz bir karar verilmediğini ve iç görüşmelerin devam ettiğini kaydederken, yetkililerden biri, "Mektup teatisinin ardından şimdi İranlılarla görüşmelere başlamak ve güven tesis etmek için sonraki adımları tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd trump
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