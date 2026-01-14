HABER

Trump: NATO, Grönland'ı elde etmemiz için öncülük etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, NATO’nun ülkesinin Grönland'ı elde etmesi için öncülük etmesi gerektiğini bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duymaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duymaktadır. Bu, inşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önem taşımaktadır. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmelidir. Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacaktır ve bu olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Kendi başkanlığı döneminde ABD ordusunu güçlendirdiğini ve NATO'nun ancak ABD sayesinde ayakta durduğunu savunan Trump, “Askeri açıdan, büyük kısmını ilk dönemimde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve çok daha yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD'nin muazzam gücü olmadan, NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum. Grönland, ABD'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

