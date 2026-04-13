Trump - Papa gerginliğine Pezeşkiyan dahil oldu: "Saygısızlık kabul edilemez"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş karşıtı tutumu nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya eleştirilerini kınadı.

TRUMP'I KINADI, PAPA'YA DESTEK VERDİ

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini Hazreti İsa şeklinde tasvir ederek yaptığı paylaşımı ile Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo'ya eleştirilerine ilişkin açıklama yayımladı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Papa 14’üncü Leo Hazretleri, büyük İran milleti adına, zatıalinize yönelik hakareti kınıyor ve barış ile kardeşlik peygamberi İsa'ya yapılan saygısızlığın özgür insanlar için kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Allah'tan sizin için zafer diliyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Vatikan-ABD ilişkilerinin gerildiğine dair ilk sinyal, ay başında çıkan bir haberle gündeme gelmişti.

ABD merkezli yayın organı "The Free Press"in 6 Nisan'daki haberinde, Papa 14. Leo'nun, ocak ayındaki bir konuşmasında, "güce dayalı diplomasiyi" eleştirmesi nedeniyle, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Elbridge Colby'nin, o tarihte Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Kardinal Christophe Pierre'i sert şekilde uyardığı ileri sürülmüştü.

Bu haber, geçen hafta her iki ülke tarafından yalanlansa da ABD-Vatikan ilişkilerinde "tansiyonun yükseldiği" şeklinde yorumlanmıştı.

Bunun üzerinden çok geçmeden Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki barış duası etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu yorumlarına yer verilmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından ABD Başkanı Trump da dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa'nın bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

TRUMP: ABD BAŞKANI'NI ELEŞTİREN BİR PAPA İSTEMİYORUM

Trump, ayrıca basına yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller ve uyuşturucu satıcıları dahil hapishanelerini ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasının kötü bir şey olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum ve ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı."

KENDİNİ HAZRETİ İSA GİBİ PAYLAŞAN GÖRSEL PAYLAŞMIŞTI

Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmıştı.

Papa 14. Leo ise Trump'ın bu sözlerine yönelik, 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.

Kaynak: DHA-AA